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В Украине испытали модернизированный вертолет Ми-2
05.11.2019 13:34
В Черниговской области завершился очередной этап испытаний модернизированного вертолета Ми-2МСБ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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