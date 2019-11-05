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В Украине испытали модернизированный вертолет Ми-2
05.11.2019 13:34
В Черниговской области завершился очередной этап испытаний модернизированного вертолета Ми-2МСБ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
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