В проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону правительство заложило 245,8 млрд гривен. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в ходе презентации бюджета.

По его словам, из этой суммы 136 млрд гривен выделяется на оборону.

"На безопасность и оборону выделяется 5,45% процентов от прогнозируемого ВВП. Это 245,8 млрд гривен. Из которых 3% ВВП - это 136 млрд гривен - выделяется на оборону", - заявил Загороднюк.

"Бюджет Министерства обороны состоит из бюджета самого министерства отдельного - это 116,1 млрд гривен, в 2019 году - это было 102 миллиарда. Также государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - это 9 млрд гривен. В 2019 году это было 3 млрд гривен", - сказал глава Минобороны.

По словам Загороднюка, приоритет бюджета - закупка вооружения и военной техники.

"Также бюджет Государственной спецслужбы транспорта - 1,4 миллиарда гривен. И бюджет Главного управления разведки Министерства обороны - 3,5 млрд гривен. Итого - 130 млрд гривен. Также на оборону направляется часть средств Министерства экономического развития - 2,4 миллиарда гривен, которые пойдут на производство боеприпасов для Министерства обороны. Большая часть бюджета, приоритет бюджета - закупка вооружения и военной техники", - заявил министр обороны.

Журналист на презентации бюджета на 2020 задала вопрос министру финансов Маркаровой, есть ли деньги в бюджете на восстановление Донбасса. Министр ответила: когда мы вернём неконтролируемые территории, тогда и говорить об их восстановлении будем. Контролируемую часть Донбасса восстанавливать никто не собирается или Маркарова даже не понимает, о чём речь? Задал вопрос политический аналитик Аленсакндр Скубченко.

"Сразу понятны и вовлеченность в проблемы Донбасса, и приоритеты министров Зеленского. Всё, Сивохо уже отсоветовал, восстановление Донбасса "уже сейчас" отменяется, Володимир Зеленський? Но я напомню, как всё начиналось: Зеленский, 16 июня: "Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем безотлагательно изучать вопрос жилья переселенцам". Зеленский, 20 июня: "Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем". - Заявил Александр Скубченко.

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