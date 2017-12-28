Центр противодействия коррупции просил Окружной административный суд Киева признать противоправным и отменить постановление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о засекречивании деклараций прокуроров. ЦПК отказали в удовлетворении иска. Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск ЦПК Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook "Это решение было принято ввиду того, что судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, имевшего целью закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", – отметили в пресс-службе.Иск к главному военному прокурору и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в котором Центр противодействия коррупции просил признать постановление противоправным и отменить, не удовлетворили.14 апреля на основании постановления Матиоса с сайта НАПК были удалены сотни деклараций, которые принадлежали сотрудникам Генеральной прокуратуры и военной прокуратуры Украины.Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.24 октября Окружной админсуд отказал ЦПК в удовлетворении иска об обнародовании деклараций председателя и должностных лиц Службы безопасности Украины.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. За недостоверные сведения в е-декларациях чиновник может быть оштрафован на сумму от 17 до 51 тыс. грн или приговорен к двум годам лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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