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Во Львове уличный музыкант поплатился за русские песни
05.11.2019 13:52
В центре Львова неизвестные разбили гитару уличном музыканту
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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