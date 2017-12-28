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Через 60 лет знакомства двое друзей узнали, что они - братья
28.12.2017 00:40
Через 60 лет знакомства двое друзей узнали, что они - братья
Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсона усыновили, когда он был еще совсем маленьким
Два близких друга с Гавайев Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн после 60 лет дружбы узнали, что являются родными братьями.
Через 60 лет знакомства двое друзей узнали, что они - братья

Алан и Уолтер родились с разницей в 15 месяцев, говорится на The Independent.

Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсона усыновили, когда он был еще совсем маленьким. Они подружились в 6 классе.

Правду мужчины узнали после того, как Уолтер решил найти своих родственников на специализированном портале с данными ДНК-тестов.

Там он наткнулся на некоего Robi737, пользователя, с которым результаты ДНК Уолтера совпадали точно.

Сделав требование к создателям портала, Макфарлейн узнал, что Robi737 является его лучшим другом Аланом Робинсонсоном.

Чтобы убедиться в том, что никто не ошибся - мужчины сдали на повторное ДНК анализ волос из своих предплечий. Результаты подтвердились.

Все это случилось накануне Рождества и стало лучшим со всех возможных подарков.

Теперь братья, вышедшие на пенсию, планируют вместе путешествовать. И жить долго и счастливо вместе.

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