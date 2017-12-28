Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсона усыновили, когда он был еще совсем маленьким

Алан и Уолтер родились с разницей в 15 месяцев, говорится на The Independent .

Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсона усыновили, когда он был еще совсем маленьким. Они подружились в 6 классе.

Правду мужчины узнали после того, как Уолтер решил найти своих родственников на специализированном портале с данными ДНК-тестов.

Там он наткнулся на некоего Robi737, пользователя, с которым результаты ДНК Уолтера совпадали точно.

Сделав требование к создателям портала, Макфарлейн узнал, что Robi737 является его лучшим другом Аланом Робинсонсоном.

Чтобы убедиться в том, что никто не ошибся - мужчины сдали на повторное ДНК анализ волос из своих предплечий. Результаты подтвердились.

Все это случилось накануне Рождества и стало лучшим со всех возможных подарков.