|Кремль снова недоволен разведнием сил на Донбассе
|05.11.2019 13:57
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В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.(function() })();
Его слова приводит РИА Новости во вторник, 5 ноября.
Песков подчеркнул, что в Москве внимательно следят за ситуацией на юго-востоке Украины.
4 ноября разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе сорвалось.
Ожидается, что следующая попытка состоится не ранее 11 ноября.
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