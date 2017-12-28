|
Боевики передали Украине 73 заложников, они летят в Киев, Кабмин создал Национальную службу здоровья. Главное за день
|
28.12.2017 00:47
|
"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 27 декабря.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.57 |
комментариев: Главные события среды Фото: president.gov.ua;
kmu.gov.ua Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами.
Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала
боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в
последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со
стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на
подконтрольной украинскому правительству территории. По информации
ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас
луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинский
военный Алексей Кириченко и другие.Освобожденные украинцы
прилетели на вертолетах из Донецкой области в Харьков. Оттуда они
полетели самолетом в Киев, где их ждут родные и знакомые.По
информации СБУ, боевики все еще удерживают 103
украинцев.Кабинет Министров Украины принял решение о создании
Национальной службы здоровья. Ведомство будет заказчиком
медицинских услуг и препаратов по программе медицинских гарантий.
Правительство также утвердило методику расчета стоимости
медуслуг. Действующий глава российского государства Владимир
Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ об
участии в президентских выборах 2018 года.Группа "Антикоррупционная
реформа" РПР, Центр противодействия коррупции, ACREC, центр
политических студий и аналитики "Эйдос", StateWatch, "Тransparency
Іnternational Украина", Антикоррупционный штаб, Центр
политико-правовых реформ и "Автомайдан" подписали обращение к
президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвали его
отозвать законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Они
заявили, что документ не соответствует выводу Венецианской
комиссии и не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного
судопроизводства.В Окружной административный суд города
Киева поступил иск от лидера "Руху нових сил" Михаила
Саакашвили к Государственной миграционной службе. Он просит
заставить ведомство рассмотреть документы, необходимые для
признания его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной
защите.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира