"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 27 декабря. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.57 | комментариев: Главные события среды Фото: president.gov.ua; kmu.gov.ua Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинский военный Алексей Кириченко и другие.Освобожденные украинцы прилетели на вертолетах из Донецкой области в Харьков. Оттуда они полетели самолетом в Киев, где их ждут родные и знакомые.По информации СБУ, боевики все еще удерживают 103 украинцев.Кабинет Министров Украины принял решение о создании Национальной службы здоровья. Ведомство будет заказчиком медицинских услуг и препаратов по программе медицинских гарантий. Правительство также утвердило методику расчета стоимости медуслуг. Действующий глава российского государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ об участии в президентских выборах 2018 года.Группа "Антикоррупционная реформа" РПР, Центр противодействия коррупции, ACREC, центр политических студий и аналитики "Эйдос", StateWatch, "Тransparency Іnternational Украина", Антикоррупционный штаб, Центр политико-правовых реформ и "Автомайдан" подписали обращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвали его отозвать законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Они заявили, что документ не соответствует выводу Венецианской комиссии и не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства.В Окружной административный суд города Киева поступил иск от лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе. Он просит заставить ведомство рассмотреть документы, необходимые для признания его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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