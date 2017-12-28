По его словам, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за них

"Народ Украины, мы вернулись. Я чувствую в своем сердце счастье и то что поэт назвал "чувство единой семьи". Мы действительно единая семья. Нас объединяет не только эта земля, этот воздух. Не только нас объединяет наша совместная работа. Нас объединяет наше желание сделать так, чтобы каждый из нас был свободным. Мое сердце сейчас поет песню. Оно поет песню любви к народу Украины", - сказал Козловский.

По его словам, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за них.