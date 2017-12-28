|Мое сердце сейчас поет песню любви к народу Украины, - историк Козловский после освобождения из плена
|28.12.2017 00:47
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По его словам, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за нихУкраинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
Фото: tv5.zp.ua
"Народ Украины, мы вернулись. Я чувствую в своем сердце счастье и то что поэт назвал "чувство единой семьи". Мы действительно единая семья. Нас объединяет не только эта земля, этот воздух. Не только нас объединяет наша совместная работа. Нас объединяет наше желание сделать так, чтобы каждый из нас был свободным. Мое сердце сейчас поет песню. Оно поет песню любви к народу Украины", - сказал Козловский.
По его словам, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за них.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.