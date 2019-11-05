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В Бюджет-2020 добавили более двух миллиардов на зарплаты учителям
05.11.2019 14:47
В Государственный бюджет на следующий год добавили 2,2 млрд грн на выплату заработных плат учителям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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