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В Бюджет-2020 добавили более двух миллиардов на зарплаты учителям
05.11.2019 14:47
В Государственный бюджет на следующий год добавили 2,2 млрд грн на выплату заработных плат учителям
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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