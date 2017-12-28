Согласно закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих повлечет перерасчет пенсий

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду, передают " Украинские новости ".

В пояснительной записке к документу сказано, что по закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих повлечет перерасчет пенсий.

Между тем постановление Кабмина №704 не определяет условия и размеры перерасчета пенсий для уволенных военнослужащих.

Также по подсчетам Министерства социальной политики, для перерасчета пенсий для граждан, уволенных с военной службы, нужно дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год 35 млрд гривен.

Проект документа разработан с целью определения комплексного подхода к повышению денежного обеспечения для военнослужащих с определением условий и порядка перерасчета пенсий.