|В Украине увеличение денежного обеспечения военнослужащим отложили до 2019 года
|28.12.2017 00:54
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Согласно закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих повлечет перерасчет пенсийКабинет министров отложил введение в действие постановления №704 от 30 августа 2017 года, предусматривающий увеличение денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур до 1 января 2019 года, вместо ранее запланированного срока с 1 января 2018 года.
Фото: facebook.com/ato.news
Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду, передают "Украинские новости".
В пояснительной записке к документу сказано, что по закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих повлечет перерасчет пенсий.
Между тем постановление Кабмина №704 не определяет условия и размеры перерасчета пенсий для уволенных военнослужащих.
Также по подсчетам Министерства социальной политики, для перерасчета пенсий для граждан, уволенных с военной службы, нужно дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год 35 млрд гривен.
Проект документа разработан с целью определения комплексного подхода к повышению денежного обеспечения для военнослужащих с определением условий и порядка перерасчета пенсий.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины подало на рассмотрение в Администрацию президента законопроект о военной полиции.