Люди, встречавшие в аэропорту Борисполь самолет с побывавшими в плену у боевиков украинцами, скандировали "Герои". Фото: hromadske.ua Люди, встречавшие борт у взлетно-посадочной полосы, скандировали "Герои". Пресс-секретарь президента Украины Святослава Цеголко опубликовал в Twitter фото из салона самолета. Перший борт з визволеними з полону сів у Києві. pic.twitter.com/O1LqZE5jmK — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 грудня 2017 р. 27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото герои скандировали донбассе декабря Теги: война в украине