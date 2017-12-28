|Освобожденные на Донбассе украинцы прилетели в аэропорт Борисполь
|28.12.2017 01:02
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Перший борт з визволеними з полону сів у Києві. pic.twitter.com/O1LqZE5jmK— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 грудня 2017 р.
27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.
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