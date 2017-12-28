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Освобожденные на Донбассе украинцы прилетели в аэропорт Борисполь
28.12.2017 01:02
Люди, встречавшие в аэропорту Борисполь самолет с побывавшими в плену у боевиков украинцами, скандировали "Герои". Фото: hromadske.ua Люди, встречавшие борт у взлетно-посадочной полосы, скандировали "Герои". Пресс-секретарь президента Украины Святослава Цеголко опубликовал в Twitter фото из салона самолета.

Перший борт з визволеними з полону сів у Києві. pic.twitter.com/O1LqZE5jmK

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 грудня 2017 р.
27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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