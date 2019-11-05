5 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Конкурс по украинскому языку Петра Яцика впервые откроют в Киеве • Министр заверяет, что выплаты при рождении ребенка не изменятся • Военным медикам хотят предоставить статус участника боевых действий • В Нидерландах запретят разведение мопсов • Бородянский опровергает намерения переименовать Институт нацпамяти • До +20° и дожди - синоптики прогнозируют "грибную" неделю • Пешеходный мост возле НАУ закрывают на ремонтвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, штрафы. 5 ноября 47Верховная Рада, депутаты, штрафы. З листопада народних депутатів будуть карати копійкою за прогули – вступив в дію відповідний закон. Відтепер народним обранцям не відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, якщо вони пропустять більше, ніж 30% відсотків голосувань або більш, ніж 50% засідань свого комітету. Що це за витрати і хто з депутатів вже прогулював у жовтні? Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, Александр Зубко, Россия, праздники, авиация, экология, солдат, портрет, мода, Нацгвардия, дизайн, депутаты, концерты, соревнования, футбол, фотографы, природа, война, #Євромайдан, автомобили, история, протесты, военная техника, вера, политика, Карпаты, зима, учения, цирк, АТО, Дмитрий Дятлов, Киев, полиция, столкновения, женщины, парады, Майдан, передовая, фотоподборки, фестивали, выборы, спорт, политики, традиции, ВСУ, искусство, фотография, пейзажи, НАТО, джаз, стихийные бедствия, Динамо, город, катастрофы, фотоконкурсы, Львів, досуг, Сергей Смоленцев, Порошенко, фотопроект, люди, суд, дети, Одесса, митинги, уикенд, акции, милиция, тест-драйв, Шахтер, туризм, знаменитости, живопись, архитектура, США, Верховная Рада, мир, общество, беспорядки, культура, оккупация, Саакашвили, технологии, самолеты, юмор, Путин, выставки, музыка, церковь, корабли, Львов, Донбасс, марш, ЗСУ, ВМС, транспорт, животные, бизнес, путешествия, кошки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис аннексия Крыма, Александр Зубко, Россия, праздники, авиация, экология, солдат, портрет, мода, Нацгвардия, дизайн, депутаты, концерты, соревнования, футбол, фотографы, природа, война, #Євромайдан, автомобили, история, протесты, военная техника, вера, политика, Карпаты, зима, учения, цирк, АТО, Дмитрий Дятлов, Киев, полиция, столкновения, женщины, парады, Майдан, передовая, фотоподборки, фестивали, выборы, спорт, политики, традиции, ВСУ, искусство, фотография, пейзажи, НАТО, джаз, стихийные бедствия, Динамо, город, катастрофы, фотоконкурсы, Львів, досуг, Сергей Смоленцев, Порошенко, фотопроект, люди, суд, дети, Одесса, митинги, уикенд, акции, милиция, тест-драйв, Шахтер, туризм, знаменитости, живопись, архитектура, США, Верховная Рада, мир, общество, беспорядки, культура, оккупация, Саакашвили, технологии, самолеты, юмор, Путин, выставки, музыка, церковь, корабли, Львов, Донбасс, марш, ЗСУ, ВМС, транспорт, животные, бизнес, путешествия, кошкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи З листопада народних депутатів будуть карати копійкою за прогули – вступив в дію відповідний закон. Відтепер народним обранцям не відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, якщо вони пропустять більше, ніж 30% відсотків голосувань або більш, ніж 50% засідань свого комітету. Що це за витрати і хто з депутатів вже прогулював у жовтні? 05.11.2019



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