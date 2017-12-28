Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. и NASA договорились о строительстве в Калифорнии кинопавильона, напоминающего планету Марс.

«Мы уже имеем опыт сотрудничества с NASA во время досъёмок полёта на Луну. Это не значит, что американцы не были на Луне, просто у них не хватило профессиональных навыков режиссуры и операторского искусства для более качественного видеоряда» — заявил представитель кинокомпании.

Представители космического агентства выразили надежду, что съёмки пройдут в высоком качестве как в кинофильме «Аватар», а также, что не отказываются от полёта на Марс.

Своим мнением на счёт строительства кинопавильона в Калифорнии с ИА «Панорама»поделился член Совета Федерации Алексей Пушков: «Мы видим очередную наглую попытку американцев обмануть весь мир. Это уже было, когда они заявляли, что высаживались на Луне».

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