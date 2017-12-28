|Родственники и друзья встретили освобожденных заложников
|28.12.2017 01:06
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Родственники и друзья встретили освобожденных заложников в международном аэропорту “Борисполь”, сообщает
После того, как Президент Украины Петр Порошенко и послы иностранных государств выступили с речами, Глава государства призвал родственников подойти и поздравить близких людей с освобождением и возвращением домой.
Сейчас все обнимаются, дарят цветы освобожденным ребятам, выкрикивают “Слава Украине!”, “Герои!”.
Как сообщал освобожденные украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”.
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