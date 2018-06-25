Причиной отравления десятков гостей на свадьбе в Батуми стали бактерии сальмонеллы. Около 100 гостей попали в больницу с отравлением Скриншот: /rustavi2.ge Пострадавших отправили в городские больницы.Причиной отравления стали бактерии сальмонеллы. При этом неизвестно, в каком блюде они могли быть.В продовольственном агентстве страны заявили, что эксперты пришли в ресторан, где проходила свадьба, но еды уже не было.Директор Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе предполагает, что бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте, если температурный режим для хранения молочных продуктов нарушили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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