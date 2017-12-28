Кабмин Украины принял решение об увеличении уставного капитала
"Ощадбанка" по предложению Национального банка Украины. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Правительство и
приняло решение о докапитализации "Ощадбанка" Фото: Ощадбанк /
Facebook Отмечается, что решение об увеличении уставного фонда
банка принято по рекомендации Национального банка Украины в связи с
уценкой финансовых активов банка, а также ухудшением финансового
состояния заемщиков и обесцениванием залогового имущества.В
пояснительной записке к документу говорится, что переоценка
валютной позиции при формировании резервов в перспективе двух лет
даст негативный эффект на капитал банка в сумме 1,05 млрд грн, а
эффект на капитал от увеличения кредитных рисков составит 4,7 млрд
грн.Для достижения 10% уровня адекватности регулятивного капитала
правительство и приняло решение о докапитализации "Ощадбанка".В
этом году НБУ уже предоставил "Ощадбанку" рефинансирование в
сумме 5,4 млрд грн. Предложение Национального банка
Украины одобрить докапитализацию банка было принято
правительством на заседании 1 февраля.Подобное решение в
отношении "Ощадбанка" Кабмин принимал в январе 2016 года.
Тогда правительство дополнительно внесло в уставный фонд
"Ощадбанка" почти 5 млрд грн.В феврале 2016 года
Нацбанк определил три крупнейших банка
страны – "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" –
системно важными. Также Кабмин начал "стра
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