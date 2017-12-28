Кабмин Украины принял решение об увеличении уставного капитала "Ощадбанка" по предложению Национального банка Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Правительство и приняло решение о докапитализации "Ощадбанка" Фото: Ощадбанк / Facebook Отмечается, что решение об увеличении уставного фонда банка принято по рекомендации Национального банка Украины в связи с уценкой финансовых активов банка, а также ухудшением финансового состояния заемщиков и обесцениванием залогового имущества.В пояснительной записке к документу говорится, что переоценка валютной позиции при формировании резервов в перспективе двух лет даст негативный эффект на капитал банка в сумме 1,05 млрд грн, а эффект на капитал от увеличения кредитных рисков составит 4,7 млрд грн.Для достижения 10% уровня адекватности регулятивного капитала правительство и приняло решение о докапитализации "Ощадбанка".В этом году НБУ уже предоставил "Ощадбанку" рефинансирование в сумме 5,4 млрд грн. Предложение Национального банка Украины одобрить докапитализацию банка было принято правительством на заседании 1 февраля.Подобное решение в отношении "Ощадбанка" Кабмин принимал в январе 2016 года. Тогда правительство дополнительно внесло в уставный фонд "Ощадбанка" почти 5 млрд грн.В феврале 2016 года Нацбанк определил три крупнейших банка страны – "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" – системно важными. Также Кабмин начал "стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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