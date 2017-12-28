|Освобожденные украинские пленные прилетели в Киев
|28.12.2017 01:13
|
Освобожденные украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”, сообщает
Освобожденные украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”, сообщает корреспондент .
Прилетели два воздушных судна: самолет президента Петра Порошенко и самолет с пленными.
Их встречает несколько сотен киевлян с украинской символикой и приветственными плакатами. Также на месте находятся их родственники.
Вместе с освобожденными украинцами с трапа спустился Президент Украины Петр Порошенко. Сейчас они продолжают выходить из самолета. Все, кто встречают ребят, поют гимн Украины.
Поделитесь статьей с друзьями