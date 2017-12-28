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Путин предупредил российских бизнесменов об опасности и нежелательности инвестиций в США
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28.12.2017 01:18
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За последние три месяца президент РФ Владимир Путин дважды
встретился с крупнейшими российскими бизнесменами, он посоветовал
им перестать инвестировать США, сообщило интернет-издание The Bell.
По словам источника издания, Путин заявил, что из-за политических
разногласий с США бизнес может оказаться "между молотом и
наковальней" Фото: kremlin.ru Отмечается, что за последние три
месяца глава российского государства дважды встречался с
представителями бизнеса."Ребята, лучше прекратите отправлять туда
деньги: во-первых, могут заморозить и все отобрать,
во-вторых – ваши инвестиции будут работать против нас",
– пересказал слова президента один из собеседников издания.По
словам другого источника, Путин заявил, что из-за политических
разногласий с США бизнес может оказаться "между молотом и
наковальней". Собеседник сказал, что речь шла не о прямом запрете,
а о том, что российским бизнесменам должно быть комфортно в своей
стране.Издание пишет, что в ходе второй встречи, которая прошла в
декабре, обсуждались конкретные способы возвращения капитала.В
материале отмечается, что до скандала о вмешательстве России в
выборы президента США идея инвестиций в Кремниевую Долину выглядела
привлекательной. Российский миллиардер Алишер Усманов и совладельцы
"Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом инвестировали в
Uber, сенатор и миллиардер Сулейман Керимов вложил деньги в
компанию Snap, а бывший сенатор и хозяин строительной
группы ПИК Сергей Гордеев – в китайское подразделение
Uber и его местного конкурента – сервис для заказа такси Didi
Chuxing.В октябре 2016 года власти США официально обвинили
Россию во взломе серверов американских партий, а также во
вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В
Кремле эти обвинения назвали "ерундой".В опубликованном
докладе американской разведки говорится, что Путин лично
приказал начать кампанию по вмешательству в выборы.2 августа
2017 года Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении
России.18 декабря он назвал РФ в числе стран, угрожающих
национальной безопасности США.
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