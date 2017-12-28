За последние три месяца президент РФ Владимир Путин дважды встретился с крупнейшими российскими бизнесменами, он посоветовал им перестать инвестировать США, сообщило интернет-издание The Bell. По словам источника издания, Путин заявил, что из-за политических разногласий с США бизнес может оказаться "между молотом и наковальней" Фото: kremlin.ru Отмечается, что за последние три месяца глава российского государства дважды встречался с представителями бизнеса."Ребята, лучше прекратите отправлять туда деньги: во-первых, могут заморозить и все отобрать, во-вторых – ваши инвестиции будут работать против нас", – пересказал слова президента один из собеседников издания.По словам другого источника, Путин заявил, что из-за политических разногласий с США бизнес может оказаться "между молотом и наковальней". Собеседник сказал, что речь шла не о прямом запрете, а о том, что российским бизнесменам должно быть комфортно в своей стране.Издание пишет, что в ходе второй встречи, которая прошла в декабре, обсуждались конкретные способы возвращения капитала.В материале отмечается, что до скандала о вмешательстве России в выборы президента США идея инвестиций в Кремниевую Долину выглядела привлекательной. Российский миллиардер Алишер Усманов и совладельцы "Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом инвестировали в Uber, сенатор и миллиардер Сулейман Керимов вложил деньги в компанию Snap, а бывший сенатор и хозяин строительной группы ПИК Сергей Гордеев – в китайское подразделение Uber и его местного конкурента – сервис для заказа такси Didi Chuxing.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы.2 августа 2017 года Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России.18 декабря он назвал РФ в числе стран, угрожающих национальной безопасности США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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