На сегодняшний день существует большое количество народных депутатов, которые опасаются, что именно их комитет будет сокращен. Об этом во время интервью “5 каналу” заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает

“Некоторые из вопросов трудно провести, особенно требующие решения парламента. Один из них — решение о том, чтобы со следующего созыва Рады, было не более двадцати комитетов и чтобы они сомерялись с министерствами. Это прогрессивный законопроект, который должен сделать более эффективной работу Верховной Рады Украины. Комитетов должно быть меньше и такая форма дает возможность более эффективно работать и нарабатывать решения. Но, к сожалению, есть большое количество народных депутатов, которые опасаются, что именно их комитет будет сокращен. Но я надеюсь, что мы сможем дойти к положительному решению”, — заявил А. Парубий.

Спикер добавил, что одна из компромиссных норм предлагает “сократить количество комитетов до 20”.

Как сообщал Парубий заявил, что решение об отзыве законопроекта об увольнении председателя НАБУ принималось в Украине.

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