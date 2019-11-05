Об этом сообщает Energy Voice.

"Четверо членов экипажа были похищены из греческого нефтяного танкера близ Того", - говорится в сообщении.

Европейская навигационная агентство подтвердило похищение четырех матросов из судна Elka Aristotle .

По информации DW, между захваченных моряков — двое граждан Филиппин, один гражданин Греции и один гражданин Грузии.

Греческая компания заявила, что не может предоставить деталей инцидента, и делает "все возможное, чтобы обеспечить быстрое и безопасное освобождение захваченных моряков". Остальной экипаж и само судно находятся в безопасности.

Нападение на Elka Aristotle произошло около трех часов ночи в 18 километрах от порта Ломе. Во время нападения один охранник, который сопровождал танкер, получил огнестрельное ранение. Охрана корабля не смогла отразить набег, хотя имела огнестрельное оружие.

Атака пиратов произошла через два дня после аналогичного нападения в водах соседнего Бенина.

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