У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про закриття провадження щодо нардепа Олеся Довгого. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі САП, рішення було ухвалене ще 22 грудня цього року через «неможливість встановити достатні докази для доведення винуватості».

«22 грудня начальником відділу САП – процесуальним керівником у кримінальному провадженні ухвалено рішення про його закриття у частині підозри Довгого О.С. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання», – повідомили у САП.

За даними прокуратури, слідством встановлено, що питання передачі земельних ділянок у власність вирішувалося виключно на пленарних засіданнях сесії Київради за результатами голосування. Такому голосуванню передувало виготовлення та почергове опрацювання необхідного пакету документів низкою колегіальних органів, установ та комісій.

«Враховуючи, що рішення про включення цього питання до порядку денного, затвердження порядку денного в цілому та прийняття рішень сесією депутати Київради тричі позитивно підтримали шляхом голосування, підтвердити, що вибуття земельних ділянок зі власності територіальної громади Києва перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку з діями Довгого неможливо», – додали у САП.

Водночас, як повідомили в прокуратурі, за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, не здобуто жодних доказів про схиляння, тиск чи вказівки з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

«Абсолютна більшість допитаних депутатів у результаті проведених слідчих дій не пригадали подій пленарного засідання 1.10. 2007 року і на запитання слідчих та прокурорів щодо конкретних фактів не надали жодної інформації», – йдеться в повідомленні.

У САП додали, що в зв’язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні, а також знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи показання більшості свідків у кримінальному провадженні та відсутності інших процесуальних джерел здобуття доказів, «слідством фактично вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості Довгого О.С. в суді».

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

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