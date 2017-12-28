Освобождение украинских заложников стало возможным благодаря давлению западных лидеров на президента России Владимира Путина, считает украинский журналист Юрий Бутусов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бутусов: Сработало политическое давление западных лидеров, поддержавших позицию руководства Украины Фото: Юрий Бутусов / Facebook Юрий Бутусов в Facebook."Западные лидеры, участники переговоров в рамках минского и нормандского форматов часто договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США – в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу – Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на Олимпиаде в Сочи", – отметил журналист.Бутусов предположил, что шантаж Кремля на этом не прекратится, поскольку в руках российских спецслужб еще находятся свыше 100 заложников, в основном гражданских лиц."Обмен пленными Россия прекратила, поскольку собственные наемники и агенты для РФ особой ценности не представляют, а вот украинские пленные для нашего государства важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на переговорах, и пленные – в кремлевских раскладах еще один рычаг давления и еще одна переговорная позиция", – подчеркнул он.Журналист добавил, что освобождение большой группы пленных является огромным достижением для Украины."Большое событие, которое показывает: что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и общества. Но впереди еще много задач – надо менять остальных", – подытожил он. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1976426349064318 Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинский военный Алексей Кириченко и другие.Освобожденные украинцы прилетели на вертолетах из Донецкой области в Харьков. Оттуда они полетели самолетом в Киев, где их ждут родные и знакомые.По информации СБУ, боевики все еще удерживают 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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