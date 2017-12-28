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Бутусов об освобождении заложников: Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США
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28.12.2017 01:26
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Освобождение украинских заложников стало возможным благодаря
давлению западных лидеров на президента России Владимира Путина,
считает украинский журналист Юрий Бутусов. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Бутусов: Сработало
политическое давление западных лидеров, поддержавших позицию
руководства Украины Фото: Юрий Бутусов / Facebook Юрий Бутусов в
Facebook."Западные лидеры, участники переговоров в рамках минского
и нормандского форматов часто договаривались с Путиным об обмене,
он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении
критики из ЕС и США – в России очередные выборы Путина,
единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен
от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом
чемпионат мира по футболу – Путин хочет представить его как
российский триумф и сгладить российский допинговый позор на
Олимпиаде в Сочи", – отметил журналист.Бутусов предположил,
что шантаж Кремля на этом не прекратится, поскольку в руках
российских спецслужб еще находятся свыше 100 заложников, в основном
гражданских лиц."Обмен пленными Россия прекратила, поскольку
собственные наемники и агенты для РФ особой ценности не
представляют, а вот украинские пленные для нашего государства
важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на
переговорах, и пленные – в кремлевских раскладах еще один рычаг
давления и еще одна переговорная позиция", – подчеркнул
он.Журналист добавил, что освобождение большой группы пленных
является огромным достижением для Украины."Большое событие, которое
показывает: что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не
бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и
общества. Но впереди еще много задач – надо менять
остальных", – подытожил он.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1976426349064318
Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно
сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской
стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58
человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР"
меньше запланированного, поскольку в последний момент
некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков,
отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной
украинскому правительству территории. По информации
ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас
луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинский
военный Алексей Кириченко и другие.Освобожденные
украинцы прилетели на вертолетах из Донецкой области в
Харьков. Оттуда они полетели самолетом в Киев, где их ждут родные и
знакомые.По информации СБУ, боевики все еще удерживают
103 украинцев.
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