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Главный фанат: в США кот выбежал на поле прямо посреди футбольного матча
05.11.2019 16:56
В США кот решил прогуляться по полю во время футбольного матча: матч остановили на несколько минут
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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