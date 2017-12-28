В детском батутном центре Sky Park, что в Одессе на Люстдорфской дороге 9-летняя девочка сломала позвоночник,передает со ссылкой на .

Главное управление полиции в Одесской области сообщает, что 9-летняя девочка во время развлечения на батуте упала с батута и получил закрытый перелом позвоночника.

"Предварительно установлено, что вследствие падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенок госпитализирован. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Как уточнил представитель главка, ЧП произошло 24 декабря ", - говорится в сообщении.

.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира