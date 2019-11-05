Каждый из них даст необходимую энергию и поднимет настроение.

1. Бутерброд с авокадо, яйцом и фруктами

Тебе понадобится 3 яйца, авокадо, 3 ломтика цельнозернового хлеба, 2 помидора, оливковое масло для жарки и соль.

Сделай из авокадо пюре, поджарь хлеб на оливковом масле. Намажь хлеб авокадо, выложи нарезанные кружочки помидоров, посоли. Приготовь жареное яйцо или яйцо пашот и выложи сверху.

2. Парфе из фруктов

Возьми стакан натурального йогурта, чайную ложку меда, полстакана мюсли, полчашки замороженных ягод.

Мюсли залей йогуртом. Добавь мед и ягоды. Дай настояться и подавай к столу.

3. Пицца-брускетта

Тебе понадобится 2 ломтика хлеба, помидор, 150 грамм моцареллы, базилик и оливковое масло.

Поджарь хлеб, нарежь помидоры и сыр кубиками. Положи начинку на хлеб, полей оливковым маслом и укрась базиликом.

4. Салат с клубникой и шпинатом

Подготовь 100 грамм шпината, 100 грамм клубники, 50 грамм грецких орехов, 50 грамм мягкого сыра, оливковое масло.

Клубнику нарежь тонкими слайсами, сыр – кубиками. Орехи немного измельчи. Перемешай ингредиенты, добавь шпинат и полей оливковым маслом.

5. Кабачковые оладьи

Возьми 2 кабачка, 3-4 столовые ложки муки, яйцо, зелень и соль по вкусу.

Кабачки натри на средней терке, смешай с яйцом. Посоли, добавь муку и измельченную зелень, перемешай. Выпекай оладьи на растительном масле до готовности с двух сторон. Подавай со сметаной или йогуртом.

6. Фриттата с грибами

Для приготовления тебе понадобится 4 яйца, 300 грамм лисичек, луковица, столовая ложка тёртого пармезана, соль, перец и зелень по вкусу.

Обжарь нарезанные грибы с луком на оливковом масле, посоли и поперчи по вкусу. Взбей яйца с двумя ложками тёртого пармезана и залей смесью грибы. Выпеки в течение 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Фритатту подавай, присыпав сыром и зеленью.

7. Пудинг с ягодами

Возьми 100 грамм овсяных хлопьев, 200 мл натурального йогурта, ягоды по вкусу, ваниль, корица или кардамон по вкусу.

Смешай хлопья, специи и йогурт. Оставь в холодильнике на ночь. Утром добавь ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты.

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