Потомки рабов, чьих пра-прадедушек пороли на конюшне, прадедушек расстреливали в затылок вонючие и пьяные революционеры, дедушек топили в нечистотах в ГУЛАГе, а в родителей безвременье вливало водку, набросились на Бубу Кикабидзе за то, что тот посмел оскорбить их господ. Посмел сказать, что он обрадовался развалу СССР и накрыл по этому поводу стол.

И правильно сделал, что накрыл! Слава Б-гу, что эта блядская страна развалилась. Страна, которая устроила страшный красный террор в 1917-1921, репрессии 30-х, на пару с Третьим Рейхом развязала Вторую мировую войну, отметилась репрессиями против крымских татар. евреев, греков, нохчи и еще многих других народов, оказавшихся в советской тюрьме. Страна, чьи потные и вонючие солдаты открыто топтались своими сапогами по территории Финляндии, Чехословакии, Венгрии и Афганистана, и стыдливо ихтамнетили в Никарагуа, Анголе, Египте и Сирии.

Да, прожил в этой стране только шесть лет, и я рассуждаю. Да, вот так! А если вы считаете, что я не имею на это право, то я открыто плюю вам в лицо. Вот можете считать, что плюнул, если читая предыдущий абзац вы подумали «не жил — не рассуждай».

И еще, в ответ на такие слова любят говорить, что если бы не СССР, то ни я, ни мои родители не жили бы в квартирах, не получили бы образование и много чего еще не получили. Вот тут я плюю вам в лицо второй раз, если вы еще, суки оскорбленные, продолжаете читать эту статью. Потому, что если бы не СССР, то и я, и мои родители жили бы сейчас в государстве с уровнем жизни Финляндии или Польши. Хотите посмотреть, как было бы, если бы не существовал СССР? Вот вам два примера. Два государства, которые съебались из говняной Российской империи после октябрького переворота и больше туда не вернулись.

А однако, частично вернулись. Моя прабабушка, живущая на восточной берегу Збруча, хорошо помнила, как туда, на западный берег, где были богатейшие земельные наделы, существовали частные магазины, а прилавки ломились от мясных продуктов, бежали голодные жители оккупированной большевиками Украины. Говорили, что идут в Почаевский монастырь, чтобы местные случайно не сдали их «советским хунвейбинам» (так моя бабушка называла комсомольцев в черной куртке и красном платке). А «из монастыря» уже не возвращались. Потом, вплоть до советской оккупации Западной Украины, самые отчаяные переплывали Збруч, чтобы купить на западных рынках сало и колбасу, которых не было на востоке. А затем пришла оккупация. Сначала ее встречали, как освободителей, как людей. объединивших Украину. Но уже через несколько месяцев стали стрелять этим «освободителям» в спину. Потому что варвары с востока покусились на основу основ цивилизованного мира — частную собственность. Они забрали магазины и мастерские, стали выселять людей из их домов. Они нарушили свободу вероисповедания и стали унижать украинский язык и украинскую культуру. И не только украинскую: страдали и евреи, и поляки, и ромы, и венгры.

Я полностью поддерживаю тех, кто с 1939 по 1952 год стрелял в спину работникам НКВД-МГБ-КГБ, которые приперлись в Западную Украину наводить свои порядки. А моя бабушка, живущая сегодня в Мариуполе, сказала в 2014 году: «Я только в семьдесят четыре года стала понимать людей, который называют бандеровцами. Потому что то, что я пережила сейчас. они передили в 1939 году». Кто их туда звал? Кто звал так называемых «афганцев» в Афганистан? Никто. Сами туда приперлись и отгребли от украинских и афганских шурави. И правильно отгребли. Справедливо. И сегодня они не имеют никакого права объединяться в любые сообщества, кроме групп психологческой реабилитации для снятия чувства вины перед народами Афганистана. Какие льготы? Какие пособия? Рехнулись что ли? Давайте еще солдатам Вермахта отдельные пособия выплачивать?!

Я знаю, что после следующих слов я испорчу репутацию окончательно. Но испорчу я ее между ублюдков, следовательно не жалко. Так вот. Я искренне считаю, что каждый лишний год прожитый человеком в СССР очень плохо сказывался на психике, характере и когнитивных способностях. Конечно, я говорю не про каждого человека в отдельности, а про общую тенденцию. Есть Валерия Новодворская и Вячеслав Черновол, а есть сотни пролетариев. Вот в среднем они дают такой результат.

Я сам прожил там шесть лет и считаю себя не полноценым постсоветским человеком, а человеком пограничья. Современная молодежь — она класная! Она свободная, без комплексов, умная, способная добиваться своих прав. Советские люди — это безпомощные, безалаберные тупые создания, ищущие себе господина. Я чувствую себя человеком в пограничном состоянии. Когда я общаюсь с более старшим поколением, я вижу их комплексы, связанные с материальными благами, с отсутствием внутренней свободы, а когда общаюсь с молодежью, то на меня дует ветром их свобода и независимость. Но окончательно примнуть к тому или иному поколению не получается. У нашего демографического пузыря 1983-1988 года свой смешаный жизненный путь.

А сейчас я живу в Израиле, и разница между советскими и постсоветскими людьми здесь видна очень наглядно. В 1991 году, когда единый и неделимый рухнул, на запад хлынули потоки совершенно не приспособленных к жизни в капиталистичеком мире людей, которые первые лет 10 залили эмигрантскую прессу слезами и соплями о том, как их никто не любит и они никому не нужны. А на самом деле они просто были закомплексованными дебилами.

Во-первых, они совершенно не понимали, как искать работу на свободном рынке. В СССР им не надо было об этом думать. Тебя устраивали на работу после вуза, техникума ПТУ или школы. А если ты не устраивался, то приходил участковыйи грозился посадить в тюрьму за тунеядство. За десятилетия такого положения вещей у людей атрофировался навык поиска работы, что привело к тоннам слез и соплей.

Во-вторых, «справедливая социальная» страна на самом деле была наполнена традициями шейминга людей «непристижных» специальностей: дворников, кочегаров и проч. На детей в школе кричали «С такой учебой тебя даже дворником не возьмут!», в котельные устраивали зеков после отсидки. Люди сами создали условия, при которых есть унижаемые специальности, а потом, оказавшись в другой стране, где этого дерьма нет, стали плакать и плакать, что им на начальном этапе надо мыть полы. Причем были уверенны, что это не они сами в таком положении, а их туда поставило новое для них государство. «Я проработала тридцать лет в школе, а теперь меня ВПИХНУЛИ мыть пол!» — писали дебилушки в первой половине 90-ых в свои боевые листки эмигранта.

В-третьих, советская «дружба народов» — это была выдумка. Оказавшись на западе, где национальные меньшинства имеют реальные, а не номинальные права, советские нацисты еще более онацистились. Мне, честно говоря, стыдно за то, как они себя ведут по отношению к азиатам и африканцам и что про них говорят.

На эту тему можно еще много рассуждать, но я и так наговорил на всеобщее презрение и остракизм в среде этих долбоебов)) Что, однако, даже хорошо! Без их презрения моя жизнь неполноценна. А да! Забыл добавить, что все эти годы они с назойливой настырностью требуют, чтобы их советские праздники отмечались на государственном уровне, в государстве, которое десятилетиями воевало с Красной Армией в Сирии и Египте. И мало того, вследствии своего неумения находить самостоятельно работу и жить самодостаточной жизнью, развели жуткую коррупцию между чиновников и политиков так называемого «руского сектора». Причем уверены, что так и надо, что все можно решить только по знакомству. Ну долбоебы, я же говорю)))

А, еще некоторые современные эмигранты и репатрианты из столичных российских городов почему-то читают, что в своих действиях, направленных против российской армии и российского государства украинцы (живущие как в Украине, так и за ее пределами) обязаны учитывать интересы россиян. им же может быть ути-пути плохо. У ниж же там сын, тетя, шмотя. А мы же были адинарот. И следовательно сегодня вместе несем отвественность за это блядство. Да идите вы на хуй, честное слово!

Вообще, я считаю, что после падения железного занавеса нужно было провести десоветизацию и декоммунизацию по типу того, как в 1945 году была проведена денацификация в Германии. Каждого советского жителя надо было заставить сбивать таблички с названиями улиц, демонтировать памятники, раскапывать собственными руками могилы расстрелянных советским режимом и хоронить по-человечески. И только после этого он могли бы получить право на выезд из страны и на приватизацию недвижимости внутри страны. Тогда бы они не нудели и не лили свои слезы сидя на бордюрчике возле рынка Кармель, а понимали из какого говна они вылезли.

И еще. Годы с 1919 по 1991 — это была советская оккупация национальных анклавов бывшей Российской империи. И все, кто отрудничали в этим режимом — это были оккупанты. Работники НКВД, члены партии. Вот все они — это оккупанты. Простые люди нет.

Подытожим. Говно был ваш СССР, правильно, что он развалился, и мы должны добиться того, чтобы отзываться хорошо о советском режиме стало стыдно. А лучше — чтобы это стало уголовным преступлением. Сегодня, желая восстановить СССР в границах хотя какого-то года, путинские свинособаки убивают и насилуют мирных людей, разрушают города и предприятия. Вот их и тех, кто их поддеривает, следует уничтожить физически. В России, в Украине или Израиле. Они должны быть уничтожены физически. Точно также, как СССР прекратил свое существование, как субьект международного права и геополитическая реальность.

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