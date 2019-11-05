Убийство девочки в Одесской области: 15-летнего подозреваемого взяли под стражу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Убийство девочки в Одесской области: 15-летнего подозреваемого взяли под стражу
05.11.2019 18:09
Убийство девочки в Одесской области: для 15-летнего подозреваемого избрали меру пресечения
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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