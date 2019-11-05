Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что хочет видеть Украину “нормальной” страной. Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post.

Богдан рассказал, что ему было сложно перейти из адвоката с публичный сектор. Между тем, он считает важной борьбу с коррупцией, пишет bigmir.net.

“Эта страна уже 27 лет все глубже и глубже погружается в болото. Очень трудно очистить болото и сохранить рубашку белой“, - сказал глава ОП.

Он также отметил, что предпочитает вернуться к адвокатской практике, зарабатывать крупные деньги и обслуживать богатых клиентов. Между тем, сейчас Богдан вынужден воевать со своими бывшими клиентами, которые не хотят терять монополию.

“Проблема в том, что я хочу уйти с должности, но не могу - президент мне еще не позволил. Я зарабатывал огромные деньги. Я жил свободной жизнью. Здесь я сижу с утра до ночи и воюю против многих, в том числе с моими бывшими клиентами, которых у меня много. И мне не комфортно“, - сказал Богдан.

Между тем, пока Богдан планирует продолжать борьбу с коррупцией, ведь хочет жить в “нормальной” стране.

“Мои дети живут и учатся в Украине. У меня нет недвижимости за рубежом, кроме квартиры в Словакии. Все мои деньги здесь, и мое дело здесь. Я хочу жить в Украине, и чтобы Украина была нормальной страной. Это все, что мне нужно“, - рассказал Богдан.







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