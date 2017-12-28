Cреди самых важных решений парламента в текущем году спикер
Верховной Рады Андрей Парубий назвал законы о введении
административной ответственности за пропаганду георгиевской ленты и
об обязательстве общенациональных телеканалов транслировать не
менее 75% эфира на государственном языке. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Парубий отметил значимость
установления 25 декабря праздничным выходным днем Фото: rada.gov.ua
Также между самых важных решений парламента в текущем году Парубий
назвал законы о введении административной ответственности за
пропаганду георгиевской ленты и об обязательстве общенациональных
телеканалов транслировать не менее 75% эфира на государственном
языке.Кроме того, он считает правильным решением установление 25
декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю)
праздничным нерабочим днем.Ближайшее пленарное заседание Рады
состоится 16 января 2018 года. 6 февраля откроется новая, восьмая
сессия.
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