Cреди самых важных решений парламента в текущем году спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал законы о введении административной ответственности за пропаганду георгиевской ленты и об обязательстве общенациональных телеканалов транслировать не менее 75% эфира на государственном языке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий отметил значимость установления 25 декабря праздничным выходным днем Фото: rada.gov.ua Также между самых важных решений парламента в текущем году Парубий назвал законы о введении административной ответственности за пропаганду георгиевской ленты и об обязательстве общенациональных телеканалов транслировать не менее 75% эфира на государственном языке.Кроме того, он считает правильным решением установление 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю) праздничным нерабочим днем.Ближайшее пленарное заседание Рады состоится 16 января 2018 года. 6 февраля откроется новая, восьмая сессия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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