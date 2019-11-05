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Зеленский подписал закон про обращение с радиоактивными отходами
05.11.2019 18:27
Зеленский подписал закон, который вводит новую классификацию радиоактивных отходов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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