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Малую панду, сбежавшую из заповедника, нашли с помощью дронов
05.11.2019 18:46
Малую панду, что сбежала из заповедника почти месяц назад, нашли дроны Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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