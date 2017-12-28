Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу в Минске Ирина Геращенко обнародовала новую информацию о количестве освобожденных сегодня заложников. Об этом сообщили в

В сообщении отмечается: «27 декабря в районе Майорска, в Донецкой области, произошло освобождение заложников. Из тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО», — сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Освобождение 73 заложников стало возможным благодаря позиции Президента Украины, который поднимал этот вопрос как приоритетный в нормандском формате, а также благодаря работе гуманитарной подгруппы в Минске, консолидированного сотрудничества СБУ, ГПУ, МВД, МИД, судов, которые прилагали все усилия для разблокирования процесса освобождения заложников.

Согласно информации СБУ, между заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе, на сегодня числится более 170 человек. В то же время, представители ОРДЛО подтверждают только 103 незаконно удерживаемых. Из этого списка сегодня было освобождено 73 украинца, большинство из них незаконно содержались боевиками несколько лет.

В свою очередь, украинской стороной было передано 233 человека — путем помилования и освобождения их из-под стражи. Они совершили преступления, но к ним были применены изменении меры пресечения или применена процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством. Среди переданных нет таких, которые совершили убийства и другие тяжкие преступления, не подпадают под процедуру помилования.

По словам Уполномоченного Президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях И.Геращенко, украинские переговорщики в гуманитарной минской группе жестко и тяжело боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время, еще после сражения за Дебальцево и битвы за Донецкий аэропорт, находились в тюрьмах боевиков и содержались в Макеевской колонии.

Среди освобожденных — легендарный историк и религиовед, за которог боролись много людей доброй воли со только мира, Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, Президент Донецкой областной ОО «Центр Дискавери» Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев и другие.

Также между освобожденных есть : Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., Бердник Д.А., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К. В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р. , Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов А.В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И. В. Храм А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулько В.М., Иово Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

«Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинских, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, — отметила Ирина Геращенко и добавила. — Мы готовы ко второй волне освобождения. Также, крайне важно установить доли лиц, которых считают пропавшими без вести в Донбассе».