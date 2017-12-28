|В СБУ заявили, что не согласовывали назначение поляка Станчака главой "Укртрансгаза", так как это прерогатива "Нафтогазу"
|28.12.2017 01:49
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2050153505214644
В августе наблюдательный совет "Нафтогазу" согласовал избрание Станчака на пост президента "Укртрансгаза".20 сентября глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала назначение.6 ноября НАК "Нафтогаз України" избрал Станчака вице-президентом и членом правления ПАО "Укртрансгаз" сроком на один год.Вчера в "Нафтогазі" сообщили, что "СБУ согласовала" назначение Станчака главой "Укртрансгазу". В НАК ожидают, что договор с ним подпишут на этой неделе.Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003–2004 годах в польской компании PGNiG он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы (ГТС) и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После этого он до 2008 года был техническим директором и членом правления Gaz-System, а затем занимал ту же должность в PGNiG Technologie S.A.
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