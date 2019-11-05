Соответствующее заявление он сделал в интервью телерадиовещательной корпорации BBC, опубликованном во вторник.

Президент Чили Себастьян Пиньера не намерен покидать высший государственный пост до окончания своего мандата в 2022 году.

«Конечно же, я останусь до окончания срока. Я был избран демократическим путем большинством чилийцев, и у меня есть обязательства перед теми, кто меня избрал, и перед всеми чилийцами», – добавил глава государства.

В то же время Пиньера признал свою ответственность за возникшее в стране социальное недовольство, которое спровоцировало массовые антиправительственные протесты, передает ТАСС. «Я признаю свою ответственность, но я не единственный [кто виноват в сложившейся ситуации]. Конечно, мне хотелось бы решить все проблемы в одну секунду. Но я не могу этого сделать. Зато мы можем увеличить финансирование [в сфере] социальной политики и улучшить ее качество», – пообещал чилийский руководитель.

Глава государства также заявил о готовности провести реформы, в том числе те, которые подразумевают внесение поправок в конституцию. «После того как мы восстановим общественный порядок, дискуссия не закончится, а начнется ее второй этап, во время которого мы будем говорить обо всем, включая изменение конституции», – сказал он.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара или 2,6 рубля), до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города. Демонстранты выражали недовольство низкими зарплатами, а также высокой стоимостью образовательных и медицинских услуг.

В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Кроме того, он призвал всех министров уйти в отставку.

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