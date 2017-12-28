Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению обнародовало средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа,передает со ссылкой на .

Наибольшая цена отопления в Харьковской и Ровенской областях. Придется заплатить 1353,59 грн и 1305,25 грн за Гкал, соответственно.

С 1 января 2018 года в Украине на 8,2-8,4% вырастут цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

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