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Сообщили, где в Украине дешевле отопления
28.12.2017 01:52
Сообщили, где в Украине дешевле отопления По теме:

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению обнародовало средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа,передает со ссылкой на .

По данным, которые 22 декабря опубликовали на веб-портале службы, меньше только за отопление платят жители Черновицкой области. Там стоимость 1 Гкал только 977,41 грн.

Наибольшая цена отопления в Харьковской и Ровенской областях. Придется заплатить 1353,59 грн и 1305,25 грн за Гкал, соответственно.

С 1 января 2018 года в Украине на 8,2-8,4% вырастут цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.







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