Самолеты с освобожденными украинцами приземлились в "Борисполе"

Ночь на четверг самолеты с освобожденными в рамках состоявшегося накануне обмена между Украиной и "Л/ДНР" удерживаемые 72 украинцами приземлились на военном аэродроме у международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первым около 00.20 приземлился Ил-76. Собравшиеся на взлетном поле сотни встречающих, между которых родственники освобожденных и украинцы, которые приехали поддержать вернувшихся встретили его посадку бурными овациями, приветственными возгласами, а также скандированием "Слава Украине! Героям Слава!" и "Герои!".

Спустя несколько минут приземлился президентский борт, на котором вместе с главой государства Петром Порошенко летела часть освобожденных. Его приход также сопровождалось бурными овациями и ликованием людей.

В настоящее время все прибывшие из Харькова собрались в плотную группу и направляются к встречающим.