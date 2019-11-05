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Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли
05.11.2019 19:24
Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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