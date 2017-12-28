Зачем россиянам напомнили про эскадрилью «Агрессор»?

Намедни российские и, что удивительно, украинские СМИ с упорством стахановского альтруиста распространяли статью аналитического издания The National Interest, посвященную закупкам США истребителей Су-27 и МиГ-29 для тренировок пилотов своих ВВС. Что интересно, из этого материала сделали некое аховое событие, сравнимое с сенсацией, хотя даже не специалисты в этой области прекрасно знают, что ВВС США уже давно практикуют тренировки с советскими истребителями, либо же с их визуальными подобиями.

В частности, не редкостью являются заметки в СМИ США о том, что в небе над тем или иным штатом пролетали российские истребители, причем от Су-27 до Су-35. Вы спросите, откуда у ВВС США Су-35? Да, собственно, ниоткуда. Их просто отлично имитируют F-16, выкрашенные в традиционные цвета Су-35.

В 2016 году и вовсе в сеть попало фото истребителя F-16 Block25F, выкрашенного точь в точь как многофункциональный истребитель не совсем пятого поколения ПАК ФА Т-50 (Су-57). То есть, США не только проводят учения для своих пилотов с участием оригинальных истребителей ВКС РФ, но и всячески имитируют те, к которым они ещё не скоро будут иметь доступ.

По сути, эскадрилья «Агрессор» существует в ВВС США со времен Вьетнамской войны. После распада СССР у американских пилотов появилась возможность не только визуально готовиться к встрече с потенциальным противником, но и, благодаря закупкам советской авиатехники, оттачивать мастерство в боях с машинами, по своим характеристикам, максимально приближенных к реальным.

И вот, казалось бы, с чего бы это The National Interest спохватились и решили поднять тему эскадрильи «Агрессор»?

На мой взгляд, мы просто стали свидетелями очередного фрагмента в информационно-психологическом противостоянии США и РФ. Ведь на сегодняшний день кремлевская пропаганда делает серьезный выговор на уникальность и превосходство российского оружия над западными аналогами. И одним из наиболее важных плацдармов в этом противостоянии считается авиация.

Если открыть тематические форумы, новостные ленты милитаристских СМИ и подобные ресурсы, то ни дня не проходит, чтобы эксперты средней ноги не упомянули о том, что Су-35 легко «сделает» F-35, а ПАК ФА Т-50 и вовсе будет рвать любой вражеский истребитель как тузик грелку.

При этом, ВКС РФ не имеют и близко той технической базы потенциального противника о котором говорят, в отличие от США. Испытать свои «не имеющие аналогов в мире» истребители они могут лишь в условиях имитации виртуального боя, но не реального, не то, чтобы против F-16 или F-35но и даже европейских боевых самолётов.

В свою очередь F-35А в апреле этого года на учениях Atlantic Trident, которые проводились в районе авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния, бескомпромиссно и жестко унизил Rafale-C из 30 авиакрыла Мон-де-Марсан, Rafale-В из четвертого авиакрыла Сен-Дизье, Eurofighter Typhoon из королевских ВВС Великобритании и F-15E Strike Eagle. Не оставляя ни одному из них и шанса перехватить в ходе имитации воздушного боя инициативу.

А потому, российским экспертам и асам стоит помнить, что когда они говорят о превосходстве своей авиации над ВВС США, то им стоит помнить, что они говорят о пилотах, которые имеют куда больше возможностей по отработке своих действий против потенциального противника, а так же изучения предельных возможностей тех или иных боевых машин.

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