15 сериалов, которые помогут выучить английский язык По теме: Самый приятный способ освоить новую лексику и прокачать восприятие иностранной речи на слух. В издании рассказали о 15 сериалах, которые помогут прокачать уровни английского, начиная с самого базового, передает . Elementary

1. "Extr@" Комедия.

Великобритания, 2002 год.

Длительность: 2 сезона.

IMDb: 7,4. Сюжеты серий простые, но увлекательные, а речь героев легко понять. То, что нужно для начинающих. Сериалы вроде "Extr@" умышленно сняты для того, чтобы зритель понял и выучил элементарные фразы. И вы обязательно сделаете это, если будете смотреть, а еще лучше – повторять за героями. Вы сможете изучить такие темы, как времена группы Simple, повелительное наклонение, множественное число существительных. Pre-Intermediate

2. "Отчаянные домохозяйки" \ "Desperate Housewives" Драма, мелодрама, детектив.

, 2004 год.

Длительность: 8 сезонов.

IMDb: 7,5. Один из тех сериалов, которые начинаешь смотреть и не можешь остановиться, даже если очень хочется. Сюжет рассказывает о четырех подругах, жизни которых полны интриг и загадок. Герои ведут разговор об обыденных вещах, следовательно понять их будет легко. Я считаю любой сериал полезнее фильма, потому что в сериале много серий про одно и то же. Те же люди, в тех же местах общаются примерно на одни и те же темы. После просмотра этого сериала вы точно запомните необходимые фразы для small talk: все постоянно спрашивают, как у кого дела, как дети, школы, работа. Неизбежно прилипают и сами фразы, и понимание того, что в англоязычной культуре small talk – обязателен. 3. "Альф" \ "Alf" Фантастика, комедия.

, 1986 год.

Длительность: 4 сезона.

IMDb: 7,4. Очень старый ситком о пришельце, который живет в доме простой американской семьи. Серии идут по 20 минут и не отнимут много времени. Взамен вы получите хорошее настроение и расширите словарный запас. Стандартные ежедневные фразы про жизнь, дом, общение. Много шуток из 1986 года. Если выучить весь скрипт сериала наизусть, можно легко и просто жить в небольшом американском городе и спокойно общаться со знакомыми в магазине. За инопланетянина не примут. 4. "Отбросы" \ "Misfits" Фантастика, драма, комедия.

Великобритания, 2009 год.

Длительность: 5 сезонов.

IMDb: 8,3. История о том, как группа молодых людей, приговорённых к общественным работам, получила суперспособности. Очень много ругательств, просто неприличных слов, разнообразных эвфемизмов для названия вторичных и первичных половых признаков, оскорблений и способов огрызнуться. На YouTube вообще есть нарезка только ругательств из сериала. А так – очень быстрый британский английский современной незаконопослушной молодёжи. Именно таких ребят имела в виду ваша мама, когда боялась, что вы свяжетесь с плохой компанией. 5. "Лузеры" \ "Glee" Мюзикл, драма, комедия.

, 2009 год.

Длительность: 6 сезонов.

IMDb: 6,7. Учитель испанского собирает группу учеников-лузеров в надежде возродить школьный хор. В сериале много песен, но это даже хорошо, ведь в такой форме учить язык намного проще. Идеальный сериал для тех, кто любит современную и не очень поп-музыку. Вы услышите каверы на всем известные песни. Если научитесь подпевать – увеличение словарного запаса вам обеспечено. Гораздо легче запомнить слова и целые словосочетания под музыку, чем просто с листа. Intermediate

6. "Быть Эрикой" \ "Being Erica" Фэнтези, мелодрама, комедия.

Канада, 2009 год.

Длительность: 4 сезона.

IMDb: 7,5. История о молодой девушке, способной возвращаться в ключевые моменты своей жизни, чтобы изменить ход событий. Несмотря на то, что сюжет кажется фантастическим, все события сериала актуальны и для нашей жизни. Кто знает, вероятно, вы не только выучите английский, но и пересмотрите свои взгляды на некоторые вещи. Простые и ежедневные фразы, устойчивые выражения. Все, что вы 100% встретите в реальной жизни. Плюс доктор Том, который разговаривает цитатами (часть из них вы узнаете, если просмотрели все фильмы из списка выше). А также очень много прошедшего времени. 7. "Друзья" \ "Friends" Комедия, мелодрама.

, 1994 год.

Длительность: 10 сезонов.

IMDb: 8,9. Один из самых популярных ситкомов в мире. Вряд ли найдется человек, который хотя бы краем уха про него не слышал. "Друзья" остаются актуальными до сих пор благодаря простому юмору, легким диалогам и харизматичным персонажам. 8. "Офис" \ "The Office" Комедия.

, 2005 год.

Длительность: 9 сезонов.

IMDb: 8,8. История о сотрудниках ничем не примечательной американской компании. Сериал можно посмотреть в двух версиях: английской и американской. И там и там отличные актёры и шутки на все времена. Эти два сериала - "Друзья" и "Офис" - необходимо смотреть в оригинале, конечно, из-за шуток. При переводе теряется половина смысла, если не больше. Невозможно перевести шутку "I’m not superstitious, I’m just a little… stitious" на русский язык. Я уж не говорю про бесконечную игру слов от Чендлера Бинга. Плюс фразы для ежедневного общения с коллегами и друзьями, описание своего дня, обычных ситуаций. Кроме того, оба сериала показывают более-менее реальную ежедневную жизнь американцев, что интересно ещё и с культурной точки зрения. 9. "Американская семейка" \ "Modern Family" Мелодрама, комедия.

, 2009 год.

Длительность: 10 сезонов.

IMDb: 8,5. "Американская семейка" идет в ногу со временем. Речь героев звучит легко и непринужденно, а ситуации, в которые они попадают, знакомы всем. Сериал не только подарит хорошее настроение, но и доведет ваш разговорный английский до совершенства. Сериал, из которого, кроме лексики и грамматики, можно вынести немного толерантности. Кроме этого, одна из главных героинь говорит на английском как на неродном языке, что многим помогает расслабиться и не переживать из-за своего акцента. Раз уж зрители понимают и любят Софию Вергару, вам бояться нечего. Upper-Intermediate

10. "Сплетница" \ "Gossip Girl" Драма, мелодрама.

, 2007 год.

Длительность: 6 сезонов.

IMDb: 7,4. История о жизни богатых и беспечных студентов Манхэттена. Возможно, сюжет не всем придется по душе, но сериал стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы изучить современную американскую речь. Лексика для молодежи - отношения, влюбленности, сплетни, предательство, дружба, очень много диалогов. А значит, вы сможете запомнить принципы разговорной речи. Например, слова-fillers типа "Um… Uh!". И обязательно "You know". Это что-то типа нашего "Понимаешь?", которое молодежь во времена сериала вставляла везде по делу или просто так. Потом на смену "You know" пришёл великий и страшный "Like", который теперь используется по делу и без (чаще – без), но это уже совсем другая история. 11. "Аббатство Даунто" \ "Downton Abbey" Драма, мелодрама.

Великобритания, 2010 год.

Длительность: 6 сезонов.

IMDb: 8,7. Сериал порадует изысканной английской речью и первоклассной актерской игрой. Сюжет расскажет о жизни хозяев поместья и их слугах. Речь героев довольно сложная, но именно этот сериал даст хорошую базу для формального английского языка. Кроме того, что вы узнаете, как жили в родовых имениях во времена, когда утонул "Титаник", вы послушаете настоящий британский английский. Узнаете множество названий должностей для всех, кто работал в таком доме: maid, butler, valet и так далее. А в целом – обычные семейные разговоры про браки, долги, дом, работу. Просто из начала XX века. 12. "Доктор Кто" \ "Doctor Who" Фантастика, приключения, комедия.

Великобритания, 2005 год.

Длительность: 11 сезонов.

IMDb: 8,7. Легендарный английский сериал о путешественнике во времени и пространстве перезапустили в середине 2000-х. "Доктор Кто" сложноват из-за обилия научных терминов, но все углы сглаживает отличный английский юмор и привлекательный сюжет. Прекрасный сериал, чтобы послушать, как один и тот же герой говорит по-разному – ведь играют его разные актеры! Плюс невероятный набор известных британских актеров и актрис на вторых ролях. Advanced

13. "Игра престолов" \ "Game of Thrones" Фэнтези, драма, приключения.

, Великобритания, 2001 год.

Длительность: 8 сезонов.

IMDb: 9,5. История о борьбе семей Вестероса за железный трон с непредсказуемыми сюжетными поворотами. В "Игре престолов" есть выражения, которые вам вряд ли пригодятся в быту, зато вы привыкнете к английскому языку и разным акцентам, которые не слышны в русском дубляже. Интересный сериал с точки зрения иностранных языков, потому что в нем есть сцены, где герои говорят на несуществующих языках, умышленно придуманных Джорджем Мартином и командой сериала. На YouTube можно найти интервью Эмилии Кларк (Кхалиси), где она рассказывает, как учит свои вдохновенные речи для народа на выдуманном языке. Не знаю, почему многие боятся смотреть этот сериал в оригинале. Выучив пару десятков слов ("наследник", "стражи", "послание", "ворон"), вы поймете сюжет и в оригинале, особенно если смотрите сериал не первый раз. 14. "Шерлок" \ "Sherlock" Триллер, драма, детектив.

Великобритания, , 2010 год.

Длительность: 4 сезона.

IMDb: 9,2. Современная интерпретация рассказов Артура Конан Дойля. В главных ролях британские актеры, причем театральные, а значит, вы сможете полтора часа наслаждаться отличным английским произношением. Конечно, великолепный английский Бенедикта Камбербэтча, который считается эталонным, так называемое Received Pronunciation, которому обучают членов королевской семьи и учеников очень дорогих частных школ (как раз ситуация Камбербэтча). Запомните solve a crime, suspect и несколько других слов из детективного словаря. А в целом – просто наслаждайтесь речью главного героя и его коллег. Сюжет-то вы уже давно знаете. 15. "Теория большого взрыва" \ "The Big Bang Theory" Мелодрама, комедия.

, 2007 год.

Длительность: 12 сезонов.

IMDb: 8,3. Рассказ пойдет о четырех ученых-ботаниках, которые сталкиваются с обычными человеческими проблемами. Периодически в сериале звучат сложные выражения и научные термины, но в остальном герои объясняются простым языком. Несмотря на обилие гиковских шуток, зрители, не знакомые с этой культурой, тоже останутся довольны. "Теорию большого взрыва" снимали для широкой аудитории. Знаю, что многие боятся этого сериала из-за сложной научной лексики. На самом деле, мне самой интересной кажется речь Пенни. Послушав ее, вы точно запомните ласковые слова, которыми можно называть друзей и близких. Она говорит слово sweetheart в миллион раз чаще, чем Шелдон – какой-нибудь научный термин [sarcasm sign]. Кстати, и сарказм, и иронию из сериала на русский не перевести. Плюс - Радж, который говорит с таким акцентом, что если вас не переубедила София Вергара из "Американской семейки" выше, то теперь вы уж точно перестанете стыдиться своего произношения.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура год длительность сериал что для Теги: общество