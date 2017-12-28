Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заверил, что "максимально использует регламент", чтобы не допускать неперсональное голосование народных депутатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Настроен и дальше держать твердую позицию Фото: rada.gov.ua Парубий признал, что "эта проблема остается в украинском парламенте". "Но могу сказать, что ситуация существенно улучшилась. 5–6 лет назад бывало такое, что на работу приходил один от пяти депутатов с пятью картами и просто как дежурный голосовал", – рассказал он.Спикер отметил, что "максимально использует порядок, чтобы не допускать таких ситуаций"."Я настроен и дальше по этому поводу держать твердую позицию", – отметил Парубий.В ноябре движение "Чесно" опубликовало инфографику о 100 "кнопкодавах" в Раде восьмого созыва. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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