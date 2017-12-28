Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заверил, что "максимально
использует регламент", чтобы не допускать неперсональное
голосование народных депутатов. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Парубий: Настроен и дальше держать твердую позицию
Фото: rada.gov.ua Парубий признал, что "эта проблема остается
в украинском парламенте". "Но могу сказать, что ситуация
существенно улучшилась. 5–6 лет назад бывало такое, что на работу
приходил один от пяти депутатов с пятью картами и просто как
дежурный голосовал", – рассказал он.Спикер отметил, что
"максимально использует порядок, чтобы не допускать таких
ситуаций"."Я настроен и дальше по этому поводу держать твердую
позицию", – отметил Парубий.В ноябре движение
"Чесно" опубликовало инфографику о 100 "кнопкодавах" в Раде
восьмого созыва.
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