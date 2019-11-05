Екс-чоловік Ані Лорак рідко бачиться з дочкою Софією.



Днями він все-таки знайшов час і приїхав до Москви для зустрічі з восьмирічною дочкою. Поки зіркова мама гастролює по світу в рамках нового шоу Diva, бізнесмен і дівчинка весело проводили час в столиці. З собою турботливий батько привіз подарунки, які припали до душі дитині.



В Stories Мурат розповідав про те, які місця вони відвідали з дочкою, і чим займалися протягом всього дня. На одному з відео уважні шанувальники розглянули няню Софії, Ірину. Їм дуже сподобалися забавні кадри з шопінгу, парку атракціонів в розважальному центрі, а ввечері можна було спостерігати майстер-клас від дівчинки, яка вчила батька виготовляти желеподібні іграшки під назвою слайм.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 2 Лис 2019 р. о 1:33 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 1 Лис 2019 р. о 7:48 PDT

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