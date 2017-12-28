Предоставление Украине летального оружия и, тем более, ПТРК Javelin, является поводом для угроз с российской стороны. Но у Москвы нет возможностей для очередного военного удара по Украине. Такое мнение высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Предоставление комплексов Javelin Украине, судя по тому, что я читаю в прессе, это done deal, то есть действие, которое совершенно точно произойдет. Это, во-первых. Во-вторых, это то, какой может быть реакция России на такой шаг. Действия РФ против Украины в 2014 году были встречены украинской властью, украинским обществом и украинской армией таким образом, что это может быть названо weak and meek, то есть слабо и вяло. Сейчас не будем вдаваться в подробности, почему так получилось, но это уже давно описано.

Все, что может сделать Россия сейчас по поводу предоставления летального оружия, в том числе противотанкового, Украине – это пыжиться, тужиться, что угодно говорить, но она ничего больше не может больше сделать против Украины, по многим причинам. Во-первых, украинская армия сейчас не та, которая была весной-летом 2014 года.

Во-вторых, совершенно понятна позиция мирового сообщества.

И, в-третьих, самое главное – это те дополнительные санкции, которые будут введены в этом случае против путинской ОПГ, вплоть до отключения SWIFT, частичного или полного эмбарго на основные товары экспорта РФ.

Тем не менее, мне кажется, что было бы неплохо протестировать путинскую ОПГ на инстинкт самосохранения. Потому что если они его потеряли полностью – как было похоже в конце зимы-в начале лета 2014 года – эта ОПГ полностью взорвет собственный режим.

Что может сделать Россия? Начать военное набег в сторону Мариуполя и пробивать сухопутный коридор в Крым, как это планировали в 2014 году? Тогда будет обрушена банковская система в России, будет закрыт SWIFT, будут широчайшие секторальные санкции…

Военная операция не может идти отдельно от того, что случится в России в этот момент. Несколько дней назад в тысячах или десятках тысяч кассовых аппаратов по всей России случился программный сбой, и российские ритейлеры потеряли десятки миллиардов рублей просто за полдня. Отключение SWIFT и какие-то другие санкции повергнут в полный беспорядок всю российскую финансовую систему и не только.

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