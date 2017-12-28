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Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории, заверяет Порошенко
28.12.2017 02:06

Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории, заверяет Порошенко

Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории, заверяет Порошенко

Украина продолжит работать над освобождением незаконно удерживаемых украинцев, введением миротворческой миссии ООН на Донбасс и освобождением временно неподконтрольных территорий, и в итоге сможет достичь этих целей, заявляет президент Украины Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", обращаясь к освобожденным ранее 73 украинцам в аэропорту Харькова в среду вечером глава государства сказал: "Друзья, вы возвращаетесь в другую страну - свободную, демократическую, реформированную, с твердой надеждой, что всё у нас будет хорошо: и ребят вернём, и миротворцев на Донбасс пригласим, и землю нашу освободим от врагов, и Донбасс возродим".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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