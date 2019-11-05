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В ВРУ внесли доработанный проект Госбюджета-2020
05.11.2019 20:58
В Раде зарегистрировали доработанный проект Госбюджета на 2020 год
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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