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В ВРУ внесли доработанный проект Госбюджета-2020
05.11.2019 20:58
В Раде зарегистрировали доработанный проект Госбюджета на 2020 год Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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