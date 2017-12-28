Полторак надеется, что в 2018 году будут освобождены все заложники

Министр обороны Украины Степан Полторак приветствовал состоявшееся в среду освобождение удерживаемых в ОРДЛО украинцев и выразил надежду на возвращение домой всех заложников в предстоящем году.

"Сегодня домой вернулись украинские воины, которые длительное время находились в плену боевиков. Страна приветствует своих сыновей, на долю которых выпали тяжелые испытания! Искренне надеюсь, что в 2018 году будут освобождены все заложники и они вернутся к своим родным и товарищей. Мы не забываем о каждом из них, и верим в то, что обязательно скоро увидимся. Желаю всем родным и близким ребят жизненной стойкости, надежды и веры в нашу Победу!", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.