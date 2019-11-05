Дружина Річарда Гіра, 36-річна Алехандра Сільва, знаходиться на третьому місяці вагітності.







Нагадаємо, Алехандра і Річард таємно одружилися в Іспанії в травні 2018 року, і вже опісля влаштували пишне свято для близьких друзів в Нью-Йорку. Перед тим, як офіційно зв'язати себе узами шлюбу, закохані зустрічалися три роки.



У Річарда Гіра є двоє дітей. Перший син Гомер, якому вже 19 років, з'явився на світ в шлюбі з актрисою і моделлю Кері Лоуелл. А другого сина Річарду народила Алехандра в лютому цього року. У Алехандри є 6-річний син Альберт від попередніх стосунків.