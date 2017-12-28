В среду, 27 декабря, на линии разграничения на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и группировками "Л/ДНР". По данным СБУ, украинская сторона передала боевикам 233 человека, в ответ были освобождены 73 украинца: террористы “ЛНР” отпустили 16 заложников, “ДНР” – 57. На данный момент опубликованы фамилии около 60 из них. “ГОРДОН” рассказывает, что известно об освобожденных украинцах. Президент Украины встретил освобожденных заложников Фото: president.gov.ua Мирослав СЕМЕНЮК и – ультрас луганской "Зари". Их задержали в ноябре 2016 года представители "министерства госбезопасности ЛНР" за то, что они были якобы завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным Большой и Злой. Обвинены в "шпионаже". – контрактник Вооруженных сил Украины. Исчез в январе 2016 года близко Попасной Луганской области. 22 ноября 2017 года позвонил отцу и рассказал, что находится в луганском СИЗО. – блогер. Задержан в ноябре 2016 года. Под ником Edward Ned размещал на своих страницах в соцсетях критические посты о происходящем в оккупированном Луганске и поддерживал Украину. – известный ученый-религиовед, историк, учитель одного из донецких вузов. Задержан в конце января 2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была переписка, которую Козловский вел в Facebook. Слева – направо: Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Эдуард Неделяев, Игорь Козловский. Фото: Роман Бочкала / Facebook; ЕРА; Rusvesna.su 1945 / YouTube; vlada.io – сотрудник киевской организации "Центр UA". Задержан 4 января 2016 года, когда приехал на подконтрольную боевикам территорию к родителям на новогодние праздники. Обвинен в том, что якобы провез в Макеевку две гранаты.и – участники обороны донецкого аэропорта. Морозова захватили в январе 2015 года."Нас обстреляли, машину, я остался один и потом, через сутки, когда выходил, то заблудился и зашел в Донецк. И там уже через две недели меня выловили", – рассказывал он в комментарии НТВ.Ляса служил в танковых войсках. Боевики подбили танк, его ранили и взяли в заложники. – шпион. Взят в заложники в феврале 2015 года под Дебальцево. Обвинен в "терроризме". Слева – направо: Владимир Фомичев, Александр Морозов, Иван Ляса, Александр Олейник. Фото: Vladimir Fomichev / Facebook; ntv.ru; ntv.ru; radiosvoboda.org и – бойцы батальона "Кривбасс". Были захвачены в 2015 году неподалеку от Дебальцево. – боец полка Национальной гвардии "Азов". Его удерживали с зимы 2015 года, признали виновным в "попытке свержения конституционного строя" и "прохождении подготовки в экстремистской организации". Приговорили к 30 годам тюрьмы. Два года Чуднецов находился в одиночной камере донецкого СИЗО, затем его перевели в колонию в Макеевке – его родном городе.и – жители Харьковской области. Кириченко находился в заложниках три с половиной года. Ушел добровольцем на фронт в августе 2014-го. Служил разведчиком при штабе АТО, воевал на Саур-Могиле. После поражения выходил из окружения в Волновахе, но попал в засаду на блокпосту неподалеку от Старобешево.Бессараб удерживался боевиками с 2016 года., , и – бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из Тернопольской области. 12 ноября 2015 года Гулька, Кодьман и Иовов выполняли боевую задачу и были захвачены в районе села Павлополь неподалеку от Мариуполя. Немногим позднее захватили Бачинского. Слева – направо: Николай Иовов, Василий Гулька. Фото: Николай Иовов / "ВКонтакте"; lypa.com.ua – воин 58-й бригады. Оказался в заложниках в результате столкновения под Крымским Луганской области 25 ноября 2017 года. – военнослужащий 2-го батальона "Горынь" из Ровенской области. Был захвачен 13 сентября 2015 года. – воин 24-й бригады с Волыни, удерживался боевиками год и один день.и – бойцы 57-й бригады. В апреле 2016 года задержаны под Горловкой. В "минобороны ДНР" заявили, что военные "следовали в пьяном виде на автомобиле ЗИЛ-131 по трассе Артемовск – Майорск". – житель Тореза, военнослужащий батальона "Шахтерск". Задержан боевиками и осужден в июне 2017-го за "насильственный захват власти". Отбывал наказание в колонии строгого режима. – воин 10-й бригады. Попал к боевикам в июле 2016 года, пытаясь вытащить погибшего товарища. Слева – направо: Роман Фурсов, Алексей Кодьман. Фото: News-Front / YouTube; ternopoliany.te.ua – "военнослужащий ДНР". В сентябре 2016 года приговорен к 18 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу украинских силовиков". – одна из немногих освобожденных женщин. Работала электромонтером в Донецке. В феврале 2017-го обвинена в "сотрудничестве с СБУ". – старшая медсестра родильного отделения больницы в Докучаевске. В ноябре 2017 года приговорена к 10 годам колонии по обвинению в "шпионаже в пользу иностранного государства". – экс-боец 8-го батальона украинской добровольческой армии "Аратта". В октябре 2016-го "МГБ ДНР" опубликовало видео с признаниями задержанной Коц в попытке похитить "военнослужащего ДНР". – работник комбината "Азовсталь" из Мариуполя. В сентябре 2015 года уехал в Безыменное и не вернулся. – житель Горловки. Вместе с другим горловчанином Игорем Кулишем обвинен в попытке "подорвать высокопоставленного армейского офицера ДНР". При задержании в июле 2016-го Голиков якобы успел нажать на кнопку взрывного устройства, одно из них сработало, но в результате взрыва никто не пострадал. – прежний судья Донецкого апелляционного административного суда. 10 апреля 2017 года в мариупольскую полицию обратилась председатель суда Раиса Ханова, которая рассказала, что Казначеев не вышел из отпуска. "МВД ДНР" опубликовало видео "Исповедь перебежчиков", на котором присутствует судья, однако он не высказывает поддержки боевикам. Эдуард Казначеев, Кузьма Гашпор (в центре), Валентина Бучок, Лилия Коц (в центре). Фото: МВД ДНР / YouTube; 0629.com.ua; МГБ ДНР / YouTube; МГБ ДНР / YouTube – житель Первомайска Луганской области. Обвинен в "шпионаже" в пользу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В сентябре 2017-го приговорен к 13 годам. – директор колледжа при Донецкой академии автотранспорта. Задержан в феврале 2017 года за то, что якобы собирал и передавал данные украинским спецслужбам. – 27-летний житель Луганска. В ноябре 2017-го приговорен к 12 годам лишения свободы "за государственную измену в форме шпионажа в пользу Украины". – житель Славянска. Задержан сотрудниками "МГБ ДНР" в феврале 2015 года за то, что якобы был завербован сотрудниками СБУ. Обвинен в "шпионаже" и в декабре 2016-го приговорен к 11 годам лишения свободы. – генеральный директор Лутугинского научно-производственного валкового комбината. Арестован в феврале 2016 года по подозрению в "злоупотреблении должностными полномочиями". Он якобы разрезал на заводе военную технику боевиков.Кроме того, на подконтрольные Украине территории вернулись Арбузов А., Белов Ю., Бердник Д., Гладкий С., Даркин А., Канарский А., Кононенко Е., Кононенко И., Кусков А, Левашов Д., Любчук В., Новицкий А., Петрачкова А., Политова Е., Попов А., Радулов С., Сапожников И., Синченко Г., Симоненко Е., Соболев Н., Старченко С., Сычев Л., Тиренко И., Шишечка В., Яковенко И.Всего между бывших заложников 41 гражданский и 32 военных.Президент Украины Петр Порошенко встретил освобожденных украинцев в Краматорске, откуда они самолетом вылетели в Харьков, а затем прибыли в Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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