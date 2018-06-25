Прокуратурой Автономной Республики Крым и Главным управлением Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения так называемым "министром здравоохранения Республики Крым" уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Об этом сообщили в в пресс-службе прокуратуры АРК Крым.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на указанной должности, оказывал помощь оккупационной власти путем содействия в организации проведения незаконного референдума о независимости полуострова, а также склонение жителей Крыма в приобретении гражданства Российской Федерации, что подтверждается полученными доказательствами, в частности, выводами экспертиз (портретной и лингвистической), показаниями свидетелей и тому подобное.



25 июня обвинительный акт направлено в Апелляционный суд г. Киев для решения вопроса об определении подсудности в порядке, предусмотренном ст. 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины" и дальнейшего рассмотрения по существу.



Как повидомялв прокурор АРК должен иметь статус заместителя генпрокурора.

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