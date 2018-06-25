|В суд направлено обвинительное заключение в отношении так называемого "министра здравоохранения Республики Крым"
|25.06.2018 16:17
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Прокуратурой Автономной Республики Крым и Главным управлением Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения так называемым "министром здравоохранения Республики Крым" уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Об этом сообщили в в пресс-службе прокуратуры АРК Крым.
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь
на указанной должности, оказывал помощь оккупационной власти путем
содействия в организации проведения незаконного референдума о
независимости полуострова, а также склонение жителей Крыма в
приобретении гражданства Российской Федерации, что подтверждается
полученными доказательствами, в частности, выводами экспертиз
(портретной и лингвистической), показаниями свидетелей и тому
подобное.
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