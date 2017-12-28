Количество преступлений в 2017 году, по сравнению с прошлым годом уменьшилось,передает со ссылкой на .

Однако количество раскрытых дел и сейчас является неудовлетворительной. Рассказал руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам руководителя Нацполиции, в целом количество преступлений несколько уменьшилось. В этом году состоялось почти на тысячу меньше разбойных нападений чем в прошлом году. Однако количество раскрытых дел все равно Делек к идеальным показателям. Хоть и было разоблачено на 12% больше преступлений, показатель все равно остался низкий.

"В 2016 году произошло 3560 разбойных нападений - крупнейшее за последние 5 лет. Страшное, резкий рост. А теперь цифры, которые нужно всегда называть и я их скрывать не намерен. В 2016 году было раскрыто 49% разбойных нападений. В этом году с 2663 разбоев мы раскрыли 1621 преступление. И хотя это 61% от совершенных, я недоволен ", - рассказывает Князев.

Также руководитель полиции заявил, что до конца года будет раскрыто максимум 1800 уголовный дел о разбойных нападения. Эта цифра не намного выше прошлогоднего показателя в 1740 Однако, он заверил, что правоохранители должны решить свои внутренние проблемы, поскольку всем известно "что мешает плохому танцору ..."

Большое количество ограблений сильно бьет по имиджу правоохранительных органов. Больше ограблений произошло в , Одессе и Днепре - города где высокая концентрация богатых людей.

"В 2016 году был пик - 25 500 грабежей! Такого количества не было в 90-х. Кто преступники - люмпены, те, которым хочется есть, дезертиры, которые не хотят идти в армию. Бывает, что и отслужили - вошли во вкус непонятно чего ... Короче, люди не работают. "Стой, руки вверх!" и цепочку содрал. За 11 месяцев 2017 совершено 16 000 грабежей - на девять тысяч меньше. На 40% спад грабежей! Вот где реальная работа полиции превенции и уголовной полиции, следствия. Теперь о раскрытии. С 25000 зарегистрированных в прошлом году грабежей раскрыли 6 300. Это фиаско. Это катастрофа! В этом году раскрыли на 250 больше - нечем бахвалиться, но так спрофилактувалы, что преступлений уже на девять тысяч меньше ". - рассказывает руководитель Национальной полиции.

Еще одним проблемным местом Князев назвал кражи.

"Этот вид преступлений - лакмусовая бумажка социального состояния общества. И вот смотрю - как по совершенным, так и по раскрытым (это учитывая все субъективные факторы, со всеми обвинениями в сокрытии и т.д.) В 2016 году было совершено 303 000 краж! А за 11 месяцев 2017 года - 254 000. На 50000 меньше. Но это не потому, что мы стали лучше, а потому - изменили подход к работе. Вернее, вернулись к пониманию, что нужно работать ", - подытожил Сергей Кнезев.

Князев назвал главную победу Нацполиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира