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"Буду воевать, пока сепаров не положим". Освобожденный заложник Чуднецов заявил, что вернется в "Азов"
28.12.2017 02:28
По словам бойца "Азова" Евгения Чуднецова, он намерен вернуться в свою воинскую часть в Мариуполе. В Донецке Чуднецова приговорили к 30 годам тюрьмы Фото: sprotyv.info По словам Чуднецова, он вернется в свою воинскую часть в Мариуполе."Буду воевать, пока сепаров не положим", – сказал воин "Азова".
https://www.facebook.com/nastya.stanko/videos/10155340777513237/
Боевики удерживали Чуднецова с зимы 2015 года, приговорив к 30 годам тюрьмы. Два года он находился в одиночной камере донецкого СИЗО, затем был переведен в колонию в Макеевке – его родном городе.27 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и другие. Всего 41 гражданский и 32 военных.В ночь на 28 декабря освобожденные украинцы прилетели самолетом в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие борт у взлетно-посадочной полосы, скандировали: "Герои".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 axabnrg 07.02.2017 17:08
У Польщі відбувся форум «Європа-Україна », на якому обговорювали питання децентралізації в Україні та впровадження можливих моделей місцевого самоврядування: <£$%&£$%& />£$%&://£$%&.£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&/£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&_£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&_£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&_£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%&_£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &_£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&_£$%&£$ %&£$%&_£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&_£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& _£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%&£$%&_£$%& £$%&__£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&_248175.£$% &£$%&£$%&£$%&
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