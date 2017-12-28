|"Буду воевать, пока сепаров не положим". Освобожденный заложник Чуднецов заявил, что вернется в "Азов"
|28.12.2017 02:28
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https://www.facebook.com/nastya.stanko/videos/10155340777513237/
Боевики удерживали Чуднецова с зимы 2015 года, приговорив к 30 годам тюрьмы. Два года он находился в одиночной камере донецкого СИЗО, затем был переведен в колонию в Макеевке – его родном городе.27 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и другие. Всего 41 гражданский и 32 военных.В ночь на 28 декабря освобожденные украинцы прилетели самолетом в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие борт у взлетно-посадочной полосы, скандировали: "Герои".
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